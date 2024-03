PF indicia Zambelli e hacker por invasão ao site do CNJ | A TARDE

A Polícia Federal (PF) concluiu, nesta quinta-feira, 29, o inquérito sobre a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O documento indiciou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Neto.

A invasão ao sistema do Judiciário aconteceu por meio do login de um funcionário do órgão. Na oportunidade, a dupla tentou inserir um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O crime teria ocorrido em 4 de janeiro de 2023.

Entre os crimes indicados pelo órgão, a liberal e o hacker são acusados de cometerem os crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

O documento, no entanto, ainda será analisado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá se a parlamentar ou não denunciada ao STF.

Em nota encaminhada ao Portal A TARDE, a defesa de Zambelli destaca que ainda não analisou "minuciosamente os novos documentos e o relatório ofertado pela Polícia Federal" e nega que a deputada tenha solicitado ao hacker que invadisse o sistema do CNJ.

"A arbitrária interpretação deduzida pela autoridade policial asseverando que a deputada tenha recebido eventualmente documentos não evidencia adesão ou qualquer tipo de colaboração", ressaltou.

E acrescentou: "a deputada reafirma que não cometeu qualquer conduta ilícita e/ou imoral e exercerá, se necessário, seu amplo direito de defesa para comprovar sua inocência. O uso abusivo de suposições e probabilidades não são elementos induvidosos a pretender sustentar as suspeitas levantadas."