PF intima Bolsonaro a depor em mais uma frente de investigação no STF

A Polícia Federal (PF) intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a depor em mais um desdobramento da investigação contra ele no Supremo Tribunal Federal (STF), que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro será ouvido na frente de investigação sobre os empresários bolsonaristas Meyer Nigri, da Tecnisa, e Luciano Hang, da Havan, que participaram de um grupo do WhatsApp com mensagens golpistas.

Nesta terça-feira, 22, o ex-presidente tinha sido intimado a depor na investigação sobre o mesmo assunto. Mais cedo a PF já tinha divulgado que Bolsonaro teria sido responsável por ordenar o repasse de notícias falsas com ataques a ministros e urnas eletrônicas.

Nesse grupo de empresários no aplicativo de troca de mensagens, a PF encontrou, segundo a Veja, notícias falsas e conversas quem giravam em torno de ataques aos ministros do STF.