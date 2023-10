PF prende mulher no Paraguai suspeita de participar de atos golpistas | A TARDE

A Polícia Federal prendeu uma mulher suspeita de participar de atos golpistas do 8 de janeiro que estava foragida no Paraguai. Ela foi encontrada nesta sexta-feira, 29.

A mulher era procurada por conta de um mandado de prisão determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A ação teve cooperação das autoridades do Paraguai. A procurada se apresentou voluntariamente no escritório da Central Nacional da Interpol, em Assunção.

Com o mandado de prisão cumprido, ela foi entregue para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná.