PGR diz saber como definir responsabilidade de Bolsonaro por 8/1

Uma linha de trabalho já foi traçada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para definir a responsabilidade de Jair Bolsonaro (PL) pelos atos de 8 de janeiro, em Brasília, segundo informações do colunista Paulo Cappelli.



Bolsonaro estava nos Estados Unidos, mas a investigação, que se centrava em apenas uma postagem do ex-presidente, feita após dois dias dos atos antidemocráticos, agora contará com postagens nas suas contas que contenham as palavras “urnas”, “STF”, “TSE” e “Forças Armadas”.

A estratégia acontece por conta de solicitação do Ministério Público Federal (MPF) ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Dessa forma, a estratégia é mapear se essas postagens de Bolsonaro foram visualizadas pelos golpistas e se eles compartilharam ou interagiram com essas publicações nas redes sociais.