PGR não encontra motivos para prender Bolsonaro | A TARDE

A Procuradoria-Geral da República (PGR) não encontrou motivações até o momento para que Jair Bolsonaro (PL) sofra sanções ou seja preso por ter passado as noites de 12 e 14 de fevereiro na Embaixada da Hungria. A informação foi divulgada pela jornalista Basília Rodrigues, do jornal CNN.

O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), analisou que não há indícios de tentativa do ex-presidente em solicitar asilo político na representação diplomática, após apreensão de seu passaporte.

De acordo com o jornal Metrópoles, a Polícia Federal (PF) investiga a estadia e visitas que o ex-presidente recebeu no período em que se hospedou na Embaixada da Hungria em Brasília, em fevereiro.

Estadia de Bolsonaro

Bolsonaro ficou dois dias abrigado na na embaixada da Hungria, em Brasília, quatro dias depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) que apreendeu seu passaporte e prendeu dois de seus ex-assessores.

A informação foi revelada pelo jornal norte-americano The New York Times, com direito à publicação de vídeos que comprovam a estadia de Bolsonaro na embaixada húngara.

A operação da PF que apreendeu o passaporte de Bolsonaro ocorreu no dia 8 de fevereiro. Portanto, após a Justiça brasileira proibiu a saída dele do país.

Após a publicação da matéria no veículo dos Estados Unidos, Bolsonaro admitiu que esteve no local. “Não vou negar que estive na embaixada”, disse o ex-mandatário ao Metrópoles. “Tenho um círculo de amizade com alguns líderes mundiais. Eles estão preocupados”, acrescentou.

Na avaliação do The New York Times, a estadia de Bolsonaro na embaixada da Hungria aponta que o ex-presidente estaria tentando fugir da Justiça e de desdobramentos das investigações contra ele, se aproveitando da amizade que ele possui com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, de extrema-direita

Estando em uma embaixada, Bolsonaro estaria oficialmente em outro país e, portanto, estaria protegido de uma possível prisão ordenada pela Justiça brasileira.

Jair Bolsonaro está sendo investigado, na Justiça brasileira, por participação na tentativa de golpe de Estado vivida pelo Brasil no dia 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiadores bolsonaristas invadiram e destruíram as sedes dos três Poderes.

Além disso, Bolsonaro também é investigado pela falsificação de comprovantes de vacina contra a Covid-19 e pela venda de joias que teriam sido dadas de presente por outros líderes nacionais ao Estado brasileiro.