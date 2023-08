PL é ou não oposição?, questiona Feliciano em grupo do partido

O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) se mostrou irritado com as orientações do partido na Câmara, após aprovação da nova regra fiscal do país. Em mensagens enviadas a um grupo no WhatsApp, Feliciano reprovou a votação e cobrou da legenda bolsonarista uma marca de oposição ao governo Lula (PT).

“Precisamos de uma vez por todas saber o que, como partido, somos! Fica confuso ter que olhar orientação de partido e oposição!!”, reclamou Feliciano.

“PL é ou não oposição? Não se vence a maioria? A maioria não é oposição? Por que orientação diferente?”, concluiu. As mensagens foram obtidas pela coluna Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

De acordo com o colunista, as reivindicações de Feliciano, contudo, não teve resposta do líder do PL na Câmara, deputado federal Altineu Côrtes (RJ).

Para a apreciação da matéria, o PL orientou os seus parlamentares a votarem como quisessem. A liberação aconteceu após os pedidos de Bia Kicis e Alberto Fraga, que também compõem o partido. Na oportunidade, eles votaram a favor da proposta.