Polícia tenta prender ex-senador de RR suspeito de mandar matar mulher | A TARDE

Uma operação foi iniciada pela Polícia Civil de Roraima nesta segunda-feira, 30, para prender o ex-senador Telmário Mota.



O ex-parlamentar é suspeito de mandar matar a mãe de uma filha sua, Antônia Araújo de Sousa, de 52 anos. Antônio foi morta com um tiro na cabeça em 29 de setembro, quando saía de casa para trabalhar, na zona Oeste de Boa Vista.

Informações preliminares da Polícia Civil apontam que Telmário está em Brasília. Ainda assim, três mandados de prisão e sete de busca e apreensão foram cumpridos.

São alvos da operação, que conta com o apoio da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), um sobrinho do senador e o suspeito de dar o tiro que matou Antônia. Com informações do portal G1.