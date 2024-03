Por tentar golpe, Bolsonaro foi ameaçado de prisão por comandante | A TARDE

No período em que era presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) foi ameaçado de prisão pelo então comandante do Exército, Freire Gomes, por fomentar um golpe de Estado no Brasil.

A afirmação é do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Baptista Júnior, em depoimento à Polícia Federal. O fato de este e outros depoimentos terem vazado fez o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, levantar o sigilo das informações. A justificativa para entregar os depoimentos na íntegra é que as informações não estavam completas, o que prejudica o entendimento.

Em seu depoimento, Freire Gomes disse que Bolsonaro lhe apresentou a minuta golpista e que ele e Carlos Almeida Baptista Júnior se opuseram. Ainda segundo o ex-comandante do Exército, o ex-chefe da Marinha, Almir Garnier Santos, aderiu à ideia de Bolsonaro. Com informações da Globo News, portal G1 e jornal Folha de S. Paulo.