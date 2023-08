PP e Republicanos na base farão "alguém" perder, diz líder na Câmara

A adesão do PP e Republicanos é justificada pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), pelo fato de estes partidos "terem feito muito pelo governo". "Não é justo que estes partidos tenham feito tanto conosco e não tenham participação no governo", disse o deputado petista em entrevista à Folha de S. Paulo.



O parlamentar reconheceu que a ampliação da participação de PP e Republicanos no Governo Federal fará com que partidos como PT e PSB corram risco de perder espaço no primeiro escalão. "A quem caberá dizer isso é o presidente da República. Não há a perspectiva de criação de novos ministérios. É um xadrez que só o Lula saberá movimentar as peças", justificou.

Para José Guimarães, os quadros de esquerda que reclamam deveriam rever seus conceitos. "Preferem a derrota para poder fazer o proselitismo ideológico. Quem governa tem que ter base institucional", concluiu.