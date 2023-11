Prefeito proíbe Halloween em escolas por considerar “culto aos mortos” | A TARDE

O prefeito da cidade de Pontes e Lacerda-MT, distante a 443 km a sudoeste da capital Cuiabá, proibiu a realização de festas de Halloween nas escolas públicas do município. Em suas redes sociais, Alcino Barcelos (Republicanos) fez um comunicado à população da cidade.

"Recebi aqui a denúncia de uma mãe preocupada, que diz que vai ter festa de Dia das Bruxas em uma escola nossa municipal. Dois compromissos que eu quero fazer: Não vai ter a festa e, segundo, a gente vai apurar os fatos", disse o prefeito.



"Primeiro que Halloween não faz parte da nossa cultura brasileira e nacional, e segundo: gente, para quem ler lá, pesquisar um pouco, é culto aos mortos e também Dia de Todos os Santos".

O gestor ainda argumentou ainda que a realização de festas com essa temática seria "um desrespeito às religiões" e afirmou que não seria correto pois "o Estado é laico".



"Esse tipo de festa para criança, em escola, com todo o respeito do mundo, não cabe, não agrega nada. Enquanto eu for prefeito, esse tipo de bagunça não vai ter. Tá proibido, tá bom? Não vai ter essa festa. Se alguém comunicou, cancela. Se alguém comprou fantasia, infelizmente, não vai poder entrar. E pode ficar tranquilo que vai ser apurado, porque a Educação a gente tem que tratar primeiro com respeito", completou.

O Dia das Bruxas ou Halloween é uma celebração observada em vários países, principalmente no mundo anglófono, em 31 de outubro, véspera da festa cristã ocidental do Dia de Todos os Santos.