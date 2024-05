Prefeito que usou carro para curtir carnaval é multado em R$ 17 mil | A TARDE

O prefeito de São José do Barreiro, Alexandre de Siqueira Braga (PSD), conhecido como Lê Braga, foi multado em R$ 17.680, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). O chefe do Executivo municipal foi preso em fevereiro deste ano após utilizar veículos oficiais para ir e voltar do aeroporto de Guarulhos - em uma viagem para desfrutar das alegrias do carnaval de Porto Seguro, na Bahia.

O conselheiro Dimas Ramalho, que aplicou a sanção ao gestor, notificou Lê Braga para justificar quais carros foram utilizados, o motivo da viagem, a distância percorrida e quem viajou junto com ele.

Para os questionamentos, a prefeitura alegou que para o deslocamento do chefe do Executivo municipal foram usados um micro-ônibus da Secretaria Municipal da Saúde e um Ônix do gabinete do gestor em viagem estimada de 300 km para levar Lê Braga até o aeroporto de Guarulhos, duas secretárias municipais e outras quatro pessoas que não integram o quadro de servidores estiveram na viagem.

O município, contudo, não explicou à Corte os gastos sobre o óleo diesel utilizados para o passeio do prefeito em Porto Seguro, a fim de curtir a folia momesca.

Lê Braga foi preso por agentes da PF na noite de 18 de fevereiro na rodovia Dutra, altura do município de Pindamonhangaba, pedágio Moreira César. Investigado por peculato, ele foi solto alguns dias depois.