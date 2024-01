Prefeitura vai apresentar novidades do Carnaval 2024 na próxima terça | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União) anunciou, na quinta-feira, 19, que trará novidades da programação do Carnaval 2024 na próxima terça-feira, 23, na Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê.

Além de Bruno, o evento contará com a presença do secretário de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, do presidente e fundador do Ilê, Antônio Carlos dos Santos, popularmente conhecido como Vovô, além de outras autoridades municipais.

“Na próxima terça,23, às 10h, na Senzala do Barro Preto, sede do Ilê, vamos apresentar as novidades do Carnaval, incluindo a marca de 2024, com a presença dos blocos Afro. Aguardo vocês também! É pra fazer história nesse Carnaval!”, escreveu o prefeito nas redes sociais.

A assinatura da ordem de serviço para a reforma da sede do Ilê está entre um dos pontos que serão anunciados.