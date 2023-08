Presidente da CPMI do 8/1 admite dificuldades em prorrogar trabalhos

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investiga os atos antidemocráticos do 8 de Janeiro, deputado Arthur Maia (União-BA), já passou a admitir que dificilmente os trabalhos do colegiado serão prorrogados para além do prazo inicial, de 120 dias. A informação é do colunista do Metrópoles, Igor Gadelha.

De acordo com a coluna, interlocutores do deputado dizem que Maia tem dito que, sem o apoio do governo Lula, não há como colher assinaturas suficientes que garantam a prorrogação da CPMI por mais 60 dias.

O presidente tem reiterado que não é atribuição do presidente do colegiado buscar apoio para prorrogar as investigações. Para ele, isso caberia aos parlamentares interessados na continuidade dos trabalhos da CPMI.

O governo, através de seu líder no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), já avisou que será contra prorrogar os trabalhos da CPMI.