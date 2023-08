Presidente da CPMI não deve incluir investigação do caso das joias

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas, deputado federal Arthur Maia (União Brasil) sinalizou para a possibilidade de não incluir no escopo do colegiado as investigações sobre as joias sauditas recebidas pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).

A hipótese foi levantada pela relatora da CPMI, deputada federal Eliziane Gama (PSD). A parlamentar defendia a averiguação da relação entre itens de luxo vendidos e o financiamento dos atos.

“A CPMI não foi criada para apurar atos de corrupção", disse Maia pedindo que Eliziane traga pontos concretos que evidenciem a relação entre as duas questões.

A Polícia Federal, no entanto, iniciou nesta sexta-feira, 11, uma operação que tem como alvo aliados do ex-presidente.