Presidente da Federação de Consórcios da BA vai à reunião no Planalto

O presidente da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FECBAHIA), Thiancle Araújo, participou de reunião com outras autoridades no Palácio do Planalto para discutir temas nacionais que impactam nos municípios baianos.



Junto com representantes de outras federações estaduais de consórcios públicos, da Rede Nacional dos Consórcios Públicos e do Consórcio Brasil, Thiancle dialogou sobre a importância dos consórcios como ferramentas estratégicas para o desenvolvimento regional e sobre o Projeto de Lei 196/2020, que permite aos consórcios públicos instituir fundos para financiar programas, ações e projetos de interesse público.

Também estiveram presentes o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; o secretário de Relações Institucionais, André Ceciliano; a vice-presidente da Rede Nacional dos Consórcios Públicos, Narcelio Alves da Costa; e a representante da Presidência do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), Fátima Pacheco.

“O objetivo central da reunião foi ressaltar a relevância dos consórcios públicos como instrumentos eficazes de gestão e fortalecimento regional. Através dessas parcerias, municípios podem somar esforços e recursos para enfrentar desafios comuns, otimizando a execução de políticas públicas, promovendo o desenvolvimento sustentável e melhorando a qualidade de vida da população", disse o presidente da FECBAHIA.

Thiancle Araújo disse ainda que o Projeto de Lei 196/2020 busca ampliar a capacidade de atuação dos consórcios públicos ao permitir a criação de fundos para financiar programas e projetos de interesse público. Essa medida, segundo ele, é de extrema importância para viabilizar a implementação de ações coletivas que beneficiem toda a região, o que possibilitaria uma gestão mais ágil e eficiente dos recursos públicos.

Ao final da reunião, os representantes das Federações Estaduais de Consórcios Públicos reforçaram o compromisso em fortalecer essa parceria entre os entes federativos e a importância de buscar soluções conjuntas para enfrentar os desafios regionais. A busca por uma gestão pública mais eficiente e transparente foi o ponto comum entre os participantes.