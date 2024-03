Presidente de colegiado, Nikolas nunca apresentou PL sobre o tema | A TARDE

Novo presidente da Comissão de Educação, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nunca apresentou um projeto de lei sobre o tema na Câmara dos Deputados. Nesta semana, o parlamentar mineiro venceu uma disputa interna na Casa para presidir uma das mais importantes comissões do Legislativo.

De acordo com a Folha, dos sete projetos já apresentados por Nikolas tratam do tema que é o foco do colegiado. O parlamentar é conhecido pelo apoio ao bolsonarismo e defesa de pautas ideológicas de direita.

Nikolas foi indicado pelo PL para presidir essa comissão permanente da Câmara, o que foi efetivado na última quarta-feira, 6.

A Comissão de Educação da Câmara é o colegiado é responsável pelo trâmite regular, apreciar projetos de lei sobre o tema, promover debates e convidar especialistas e políticos —é recorrente que ministros da Educação e dirigentes de órgãos ligados à pasta tenham de prestar esclarecimentos em audiências públicas.