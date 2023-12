Presidente do Banco do Brasil pode ser ouvida sobre “menino da Dilma” | A TARDE

A informação de que o ex-braço-direito de Dilma Rousseff, Anderson Dorneles, teve dívida com o Banco do Brasil reduzida em 93%, fez com que a oposição ao governo Lula (PT) começasse a articular esclarecimentos tanto de Dorneles como da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.



O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) deve apresentar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Casa Legislativa um pedido para que Dorneles e Tarciana sejam convidados a esclarecer o episódio. As informações são do colunista Guilherme Amado, do Portal Metrópoles.

Entenda o caso

Conhecido como "menino de Dilma" e chamado pela própria então presidente de "bebê" durante o período em que a petista chefiou o Executivo Federal, entre 2011 e 2016, Anderson Dorneles reduziu 93% da dívida com o Banco do Brasil, também segundo Guilherme Amado.

Um mês depois de ser nomeado diretor em uma empresa da qual o Banco do Brasil é sócio, Dorneles conseguiu acordo na Justiça para reduzir a dívida com o BB, que tinha desde 2016.

O rompimento entre Dilma Rousseff e Dorneles aconteceu quando notícias apontaram, no final de 2015, que o então assessor presidencial era sócio oculto do bar do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O estabelecimento foi reformado para a Copa do Mundo de 2014 pela empreiteira Andrade Gutierrez.

Exonerado em fevereiro de 2016, Dorneles não é mais citado nominalmente por Dilma, que atualmente é presidente do banco dos Brics e mora em Xangai, na China.