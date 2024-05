Presidente do PL diz que baiano é “bom candidato” à sucessão de Lira | A TARDE

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, publicou nesta sexta-feira, 26, uma foto ao lado do deputado federal Antonio Brito (PSD-BA), em um encontro ocorrido em Mogi das Cruzes-SP.

Brito tenta se viabilizar como candidato à presidência da Câmara dos Deputados, na sucessão de Arthur Lira (PP-AL) em fevereiro de 2025, e o PL é o partido com a maior bancada da Casa, com 95 parlamentares.

Sem falar na possibilidade de apoio, Valdemar afirmou ao jornal Folha de S. Paulo que o deputado baiano é um “bom candidato” à presidência da Câmara.

Em 2023, Brito chegou a ser especulado como pré-candidato à prefeitura de Salvador, em uma movimentação liderada por seu pai, o vereador Edvaldo Brito (PSD). Entretanto, por orientação do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab (PSD), o parlamentar voltou suas atenções para as articulações na Câmara, visando a sucessão de Lira.

Além de Antonio Brito, também são colocados como postulantes à cadeira os deputados federais Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Marcos Pereira (Republicanos-SP).