Presidente do PSDB diz que líder na Câmara assinou manifesto sem aval | A TARDE

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, declarou que o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), não teve aval do partido para assinar manifesto contra a operação da Polícia Federal (PF) contra o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara dos Deputados. As informações são da CNN.

“Esse posicionamento é dele [Izalci Lucas]. Não foi tratado no partido”, afirmou Perillo ao CNN, acrescentando que o assunto não chegou nem a ser discutido internamente.

O documento, assinado e divulgado por líderes de seis legendas na última sexta-feira, 19, faz críticas à PF e também ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelos casos referentes ao 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal (STF).

Carlos Jordy foi um dos alvos da 24ª fase da Operação Lesa Pátria na quinta-feira, 18, por supostamente participar da organização de atos antidemocráticos.

Agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão no gabinete do parlamentar na Câmara e em endereços ligados ao parlamentar, que nega as acusações.

Senadores que assinaram o texto:

Rogério Marinho (PL) – Líder da Oposição no Senado

Ciro Nogueira (PP) – Líder da Minoria no Senado

Flávio Bolsonaro (PL) – Líder da Minoria no Congresso

Carlos Portinho (PL) – Líder do PL no Senado

Tereza Cristina (PP) – Líder do PP no Senado

Mecias de Jesus (Republicanos) – Líder do Republicanos no Senado

Izalci Lucas (PSDB) – Líder do PSDB no Senado

Eduardo Girão (Novo) – Líder do Novo no Senado