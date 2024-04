Presidente do PT vai à China e ressalta parceria com Partido Comunista | A TARDE

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, viajou com uma delegação do partido a Pequim para um encontro com Li Xi, secretário do Partido Comunista da China (PCCh).

No encontro, a deputada disse estar comprometida em “aprofundar as parcerias” entre os partidos, cuja relação já dura 40 anos.

“Li reafirmou o compromisso da China em cooperar com o Brasil, promovendo intercâmbios e parcerias em diversas áreas e níveis, ampliando os laços de confiança entre os países”, escreveu Gleisi no X.

Gleisi retorna ao Brasil nesta sexta-feira, 12.

Nesta terça, 9, a delegação do PT, composta por 28 dirigentes e parlamentares, e o PCCh realizaram um seminário para discutir pautas políticas e econômicas, conforme informou a líder da sigla na rede social.

Confira:

Nesta terça feira, 9 de abril, realizamos o VII seminário teórico entre o Partido Comunista da China e o Partido dos Trabalhadores. Fomos recebidos por Liu Jianchao, ministro do departamento internacional do Comitê Crntral do PCCh.



Nossos partidos fazem 40 anos de relações… pic.twitter.com/qpJthwa12R — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 9, 2024