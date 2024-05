Presidente Lula adia viagem ao Chile para acompanhar situação no RS | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou a viagem que iria realizar ao Chile nesta quinta-feira, 16, para se manter por perto acompanhando as ações no Rio Grande do Sul.

A informação foi publicada pela CNN e confirmada pela assessoria do mandatário ao Portal A TARDE, nesta segunda, 13.

Lula deve voltar em uma nova visita à região atingida pelas enchentes ainda nesta semana.

O petista iria ao Chile em um encontro bilateral com o presidente do país, Gabriel Boric. Além de eventos empresariais.

De acordo com o Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também desistiu da viagem. A expectativa é para que a visita seja remarcada.

