Presidente passa primeira noite sem dor e cogita voltar a trabalhar | A TARDE

O presidente Lula (PT) passou a primeira noite sem dor nesta quinta-feira, 5, após ter sido submetido a uma cirurgia no quadril para tratar uma artrose, na última sexta-feira, 29.

Após apresentar melhora, o mandatário iniciou os compromissos, dentre eles as ligações para amigos e auxiliares. Conforme a coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, os telefonemas de Lula foram destinados a senadores e ministros. Com isso, o presidente já cogita despachar presencialmente com a sua equipe.

Apesar do desejo em se reunir pessoalmente com os seus aliados e equipe, o médico cardiologista do chefe do Executivo federal proibiu o ato.

Além de precisar se dedicar a cuidados especiais para acelerar a recuperação, fazendo três sessões diárias de fisioterapia, os médicos acham importante que ele não mantenha muitos contatos para evitar, por exemplo, se contaminar com vírus de gripe ou Covid —o que dificultaria a sua recuperação.



O presidente está passando os dias na ala reservada do Palácio da Alvorada, e apenas a primeira-dama Janja, tem acesso irrestrito a ele.