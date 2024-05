Presidente reajusta em 60% valor de diárias de viagens para deputados | A TARDE

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), autorizou o reajuste de 60,62% no valor das concessões de diárias, embarque e desembarque, alimentação e passagens aéreas, durante as agendas administrativas dos deputados federais.

A nova alteração foi publicada no Diário Oficial da Casa nesta quinta-feira, 25, assinado pela Mesa Diretora. De acordo com o documento, o percentual “corresponde à variação acumulada do IPCA de junho de 2015 a março de 2024”. O ato foi autorizado no último dia 17 deste mês.

Saiba quais são os novos valores por cargo

Presidente da Câmara: R$ 981

Deputados: R$ 842

Servidores com função comissionada (FC) 06 e 05: R$ 785

Servidores com FC-04, FC-03, CNE-07: R$ 702

Analistas e técnicos legislativos, demais FC e CNE: R$ 560

Adicional de embarque e desembarque R$ 448

A proposição ainda enfatiza que os valores “nunca foram reajustados e que, desde sua edição, em abril de 2012, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) acumulou variação de 99,79%”.

Contratação de empréstimo

No mesmo documento, o presidente do Legislativo também autorizou a ampliação do prazo para contratação de empréstimos, financiamentos ou arrendamento mercantil para 120 meses de deputados e servidores da Casa.

“Em 27 de dezembro de 2022, foi promulgada a Lei nº 14.509, que aumentou mais uma vez a margem consignável para 45%, sendo 5% reservados exclusivamente para as mesmas operações acima citadas , quais sejam, amortização de despesas e saque”, diz um trecho do texto.

A proposição também foi autorizada no último dia 17 deste mês.