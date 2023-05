Presidentes sul-americanos criticam falas de Lula sobre a Venezuela

Os presidentes do Uruguai e do Chile criticaram, nesta terça-feira, 30, as declarações do presidente Lula sobre a Venezuela, ocorridas no dia anterior, após encontro com o líder do país, Nicolás Maduro.

Chefe do executivo uruguaio, Luis Lacalle Pou revelou estar surpreso com a fala do petista, que classificou a situação do país como uma "narrativa". Segundo Pou, Lula estaria tentando "tapar o sol com o dedo".

"Devo dizer que fiquei surpreso quando se falou que o que acontece na Venezuela é uma narrativa. Já se sabe o que nós pensamos da Venezuela e do governo da Venezuela. Se há tantos grupos no mundo que tentam intermediar para que a democracia seja plena na Venezuela, para que se respeitem os direitos humanos, o pior que podemos fazer é tapar o sol com o dedo. Coloquemos o nome que tem, e vamos ajudá-los", afirmou Pou.

Já o presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou que esteve na Venezuela e viu a realidade da população, a qual considerou grave e disse que é necessário uma "posição firme".

"Expresso, respeitosamente, que tenho uma discrepância com o que disse o senhor presidente Lula, no sentido de que a situação dos direitos humanos na Venezuela foi uma construção narrativa, não é uma construção narrativa, é uma realidade, é grave e tive a oportunidade de ver, vi o horror dos venezuelanos. Essa questão exige uma posição firme", afirmou o presidente do Chile.

Na segunda-feira, durante conferência de imprensa ao lado de Maduro, a quem recebeu para uma reunião bilateral, Lula afirmou que havia se construído uma "narrativa de antidemocracia a autoritarismo" contra a Venezuela.

"Se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, de antidemocracia e do autoritarismo [...] Está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo", disse Lula.