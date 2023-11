Preso pelos atos golpistas de janeiro morre em presídio no DF | A TARDE

Cleriston Pereira da Cunha, de 46 anos, preso por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, morreu nesta segunda-feira, 20, após sofrer um mal súbito no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.



Segundo informações da Vara de Execuções Penais (VEP), Cunha teve “um mal súbito durante o banho de sol”. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram ao local, mas não conseguiram realizar a reanimação. Ele estava detido no Centro de Detenção Provisória (CDP II).



Cunha foi preso dentro do Senado no dia 8 e seguia preso desde então. Em abril, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por cinco crimes e virou réu.



De acordo com registros da penitenciária, Cunha sofria de diabetes e hipertensão e utilizava medicação controlada. Ele também teve seis atendimentos médicos entre janeiro e maio, além de ter sido encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em maio.



Ele foi denunciado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Nas alegações finais do processo, a defesa afirmou que ele foi à manifestação do dia 8 de janeiro “por acreditar que seria pacífica” e que entrou no Senado “para se abrigar”.