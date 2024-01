Primeira-dama de interior diz que ficou com Medina e dispensou Neymar | A TARDE

Em suas redes sociais, a primeira-dama da cidade maranhense de Arari, Ingrid Andrade, de 29 anos, contou que já ficou com o surfista Gabriel Medina e que já deu fora nos jogadores de futebol Neymar, Gabigol e Michael.



“Eu estou bem casada hoje, com meu marido que é pai das minhas filhas, que eu amo. Ninguém vai conseguir estragar meu casamento. Eu nem vou falar mais aqui sobre o tempo em que eu era soleira, para vocês descobrirem sozinhos”, disse Ingrid.

A primeira-dama é influencer, tem mais de 500 mil seguidores no Instagram e é casada desde 2022 com o chefe do Executivo Municipal de Arari, Rui Fernandes (PTB), que tem 66 anos.

“Meu marido me ama. Ele sabe de todas as coisas que já aconteceram comigo”, contou na postagem. O suposto fora em Neymar foi dado, segundo Ingrid, no Carnaval de Salvador, em 2019. O fora em Gabigol, por sua vez, teria acontecido em um hotel de São Paulo. Os episódios com Medina e Michael não foram relatados.



No início do mês, Ingrid publicou vídeo íntimo em sua conta. Nas imagens, a primeira-dama de Arari aparece seminua em uma banheira de espuma. Segundo ela, a publicação foi feita de maneira acidental. “Queria apimentar a relação com meu marido, mas acabei apimentando o Maranhão todo”, disse na ocasião.