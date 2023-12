Primeira-dama Janja tem perfil hackeado em rede social | A TARDE

A primeira-dama Janja da Silva teve a sua conta no X, antigo Twitter, invadida por hackers, na noite desta segunda-feira, 11. Em um dos posts, os invasores escreveram xingamentos contra o presidente Lula (PT) e disseram que a socióloga trai o mandatário brasileiro.

“O Lula é um vagabundo, eu traio ele com o Neymar, vai Neymar”, diz o post. Veja:

Além deste tweet, os hackers ainda proferiram ofensas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

“O Alexandre de Moraes é bandido e logo vai sofrer impeachment. Nada que ele faça vai impedir a gente de falar a verdade, enquanto tenho tempo falarei mais e mais”.

Os invasores fizeram o primeiro post no perfil da primeira-dama, às 21h37, quando iniciou os diversos tweets com uma uma série de xingamentos misóginos contra ela própria e contra Lula. A primeira das mensagens afirma que o perfil foi “hacked by Ludwig and Smalkade”, indicando a assinatura dos responsáveis pelo ataque cibernético.