Projeção de Michelle no PL gera atrito com Flávio Bolsonaro

Cotada para se tornar um quadro forte no Partido Liberal (PL), Michelle Bolsonaro tem gerado incômodo no senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo informações da colunista do portal UOL, Juliana Dal Piva.

Em um dos episódios que foi relatado por membros do PL, Flávio deixou um jantar de parlamentares do partido após ouvir comentários de que Michelle poderia sair como candidata um dia. O senador disse "nunca será" e pouco depois deixou o jantar, alegando que "receberia pessoas em casa".

Com rixa antiga com Carlos Bolsonaro (PL), que é o irmão de Flávio, Michelle tem se tornado uma aposta do PL para atrair o público feminino para o partido. Uma agenda de viagens é planejada para Michelle a partir de maio, para locais em que Jair Bolsonaro (PL) foi mais votado no Sul e Sudeste.