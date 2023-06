PSD pode emplacar deputado baiano para disputar sucessão de Lira

O PSD tem trabalhado para emplacar um nome como candidato à sucessão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). O partido pretende apostar no deputado baiano, Antônio Brito.



Lira está em seu segundo mandato como presidente da Casa, válido até 2025, e não poderá se reeleger. Brito é líder do PSD na Câmara e, segundo o colunista do Metrópoles, Guilherme Amado, é visto como um candidato natural pela sucessão de Lira.

O PSD é o partido de centro mais próximo do governo Lula e conta com três ministérios. A aposta, segundo a coluna, é que a disputa pela presidência seja mais disputada que a deste ano, quando Lira foi praticamente candidato único e venceu com folga.