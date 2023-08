PT abre brecha para alianças com PL nas eleições de 2024

Resultado de uma resolução aprovada pelo diretório nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), um documento divulgado nesta quarta-feira, 30, abre brecha para que a legenda do presidente Lula (PT) faça alianças com o PL, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para as eleições municipais de 2024.



O documento veta alianças com candidatos que se identificam com o projeto bolsonarista. Segundo o jornal O Globo, a aliança é propícia a acontecer em municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense.

A resolução não foi aceita por todo o diretório nacional do PT. O historiador e uma das lideranças da corrente interna Articulação Esquerda tentou vetar a possibilidade de alianças entre PT e PL em 2024.

No entanto, a corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), da qual Lula faz parte, tem a maioria das cadeiras no diretório e barrou o veto.