PT articula devolução simbólica do mandato de Dilma

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, revelou que o partido está articulando no Congresso um projeto de resolução para devolução simbólica do mandato da ex-presidente Dilma Roussef (PT), que foi alvo de impeachment em 2016. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

"Entendo que cabe um projeto de resolução nesse sentido com base na decisão do TRF-1, que deixa claro que o impeachment foi uma grande farsa, que a história das pedaladas foi uma armação, literalmente um golpe. A Dilma e a história do Brasil merecem isso", disse Gleisi.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) manteve, na última terça-feira, 23, por 3 votos a 0, a decisão de primeira instância que arquivou a ação de improbidade contra a ex-presidente no caso das pedaladas fiscais, que motivou a queda de Dilma do Executivo nacional.

O presidente Lula (PT) também acenou para a possibilidade de homenagear Dilma, após a decisão do TRF-1. Durante discurso em Luanda, no sábado, 26, o mandatário falou sobre reparação ao mandato da atual presidente do banco dos Brics.

"Agora vou discutir como que a gente vai fazer, não dá para reparar os direitos políticos se ela quiser voltar a ser presidente, porque eu quero terminar meu mandato. Mas é preciso saber como reparar uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu", disse Lula.