PT e PL fazem negociações para presidência de comissões na Câmara

Em uma conversa ao pé do ouvido entre Zé Guimarães (PT-CE) e Altineu Côrtes (PL-RJ), flagrada em sessão na Câmara pelo portal Metrópoles, foram feitas negociações para as presidências de comissões.

Partido mais numeroso da Câmara, o PL precisaria ceder ao PT a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em troca de poder indicar o relator-geral do Orçamento de 2024.

O relator-geral do Orçamento indicará a destinação das verbas federais para municípios no próximo ano, que será eleitoral. Para a função, o PL deve indicar Luiz Carlos Motta, de São Paulo, que é próximo do presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, segundo informações do Metrópoles.