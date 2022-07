PT irá à PGR para federalizar investigação da morte de Marcelo Arruda

O PT irá pedir à Procuradoria-Geral da República (​PGR) a federalização das investigações do assassinato do guarda civil petista Marcelo Arruda, morto por um bolsonarista na noite de sábado, 9, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Os representantes dos partidos da coligação em torno do nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutem a possibilidade em reunião do conselho político da pré-campanha nesta segunda. De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, os advogados estão se dedicando à redação do pedido e avaliando como proceder.

Um dos argumentos é o de que até hoje não houve conclusão das investigações sobre os tiros que foram disparados contra o ônibus da caravana petista em maio de 2018, e também que o que ocorreu com Marcelo não é um caso isolado.

A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffman, que diante da liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) está estimulando uma "guerra suja". "Chegamos fortes até aqui. Por isso temos que ficar atentos, porque o adversário também percebeu", disse durante a abertura do evento.

Ainda conforme a Folha, Lula falou por telefone ontem com Pâmela Suellen Silva, viúva de Marcelo. O contato foi intermediado por Gleisi, que esteve no velório.