Racha entre Ciro e Cid gera debandada no PDT do Ceará | A TARDE

Os conflitos entre o ex-ministro e candidato a presidente na República na última eleição, Ciro Gomes (PDT), e seu irmão, o senador Cid Gomes (PDT), fizeram com que pelo menos 12 políticos optassem por deixar o PDT, segundo o jornal O Globo.



Ao longo do último ano, entre os doze, 10 prefeitos de municípios do Ceará trocaram o PDT pelo PT. O que levou o racha na família Ferreira Gomes é a divergência estratégica entre os irmãos.

Enquanto Ciro se coloca como crítico de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do período de campanha até o momento atual, Cid se aproxima do PT, que tem o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).