Raquel Cattani: filha de deputado foi morta pelo cunhado a mando do ex

Raquel Cattani foi encontrada pelo pai, o deputado estadual Gilberto Cattani - Foto: Reprodução/Instagram

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu o ex-marido de Raquel Cattani, suspeito de ser o mandante do crime contra a filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL).

Raquel Cattani foi morta com 34 facadas há seis dias. Ela também tinha marcas de tiros. O assassinato aconteceu em Nova Mutum, município a 264 km de Cuiabá.

O homem foi identificado como Romero Xavier. Ele não aceitava o fim do relcionamento com a filha do deputado. Além do ex-marido de Raquel, um irmão do suspeito também foi detido.

Ainda segundo a polícia, Romero foi responsável por planejar o crime, que foi cometido pelo irmão, Rodrigo Xavier.



“As diligências prosseguiram e, diante da desconfiança de uma cena que poderia ter sido armada, a atenção foi voltada ao ex-marido, Romero Xavier, que mantinha comportamento possessivo e não aceitava o término da relação com a vítima”, disse a Polícia Civil, em nota.