Regina Duarte sugere adesivos do PT em lojas que deram apoio a Lula

A ex-secretária de Cultura e atriz Regina Duarte, 75 anos, sugeriu que os comerciantes que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva identificassem os estabelecimentos com adesivos do PT, sigla do presidente eleito.

“Mostre que você tem orgulho de quem elegeu”, mostra a imagem postada por Regina no perfil no Instagram, neste domingo, 14. “A legenda já é o post”, escreveu a atriz.

Internautas criticaram a postagem nas redes sociais. Usuários remeteram a sugestão à perseguição contra comerciantes judeus durante o período nazista na Alemanha.

“Na Alemanha Nazista, o comércio de judeus era marcado pela estrela de Davi. Defender atos semelhantes é uma enorme vergonha”, disse um internauta. “Printei seu crime de alusão a prática nazista. Aguarde processo”, afirmou um internauta.

Outro internauta afirmou que uma “senhora idosa” deveria estar “apaziguando, não colocando brasas” depois da eleição. “Triste ver isso. Democracia é o direito de cada um escolher em quem deve votar, uns votam no Lula, outros no Bolsonaro, e isso é democracia”, reiterou.

Por outro lado, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) saíram em defesa da identificação. Uma usuária disse que a medida a ajudaria a “passar longe” de estabelecimentos administrados por eleitores lulistas. “Problema é que petista não tem negócio! Eles não geram emprego na verdade”, disse outro comentário.

Regina Duarte ficou três meses na Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, de março a junho de 2020 e foi desligada para assumir a Cinemateca de São Paulo, porém nunca tomou posse.