Roberto Jefferson cai, bate a cabeça e Seap-RJ pede tomografia

O ex-deputado Roberto Jefferson tem suspeita de traumatismo craniano e precisa de uma tomografia com urgência. A informação é da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap-RJ), que atendeu a um pedido do ministro Alexandre de Moraes sobre o estado de saúde do ex-parlamentar.

Jefferson está preso desde outubro do ano passado em um processo em que é acusado de proferir discursos de ódio e atacar instituições democráticas. Ele também atirou e lançou granadas contra agentes da PF que cumpriam mandados na casa dele, em Levy Gasparian (RJ).

Segundo o laudo médico do hospital penitenciário de Bangu 8, onde se encontra detido, Roberto Jefferson caiu, bateu a cabeça e apresenta quadro de confusão mental. O documento diz que Jefferson também precisa de exames que avaliem se há retorno de um câncer no pâncreas "com a máxima celeridade possível".

O laudo diz ainda que o ex-deputado precisa ser acompanhado por uma equipe médica para a regularização no uso de medicamentos. De acordo com o boletim, o ex-deputado está com depressão e, desde novembro do ano passado, perdeu mais de 16 quilos. Hoje, o documento diz que o peso de Jefferson é de 57,5 quilos. A defesa de Jefferson já solicitou a transferência dele para um hospital particular.