Roberto Mantovani é expulso do PSD após ataques a Alexandre de Moraes

O empresário Roberto Mantovani foi expulso do PSD após ter se envolvido no episódio de hostilidade contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, na Itália. Ele era filiado à sigla desde 2016.

De acordo com o g1, a confimação da desfiliação do empresário foi do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que consultou a cúpula do partido antes da tomar a decisão. Mantovani foi enquadrado por ato disciplinar.

Mantovani e a esposa, Andrea Mantovani, são investigados pela Polícia Federal por terem agredido o filho de Moraes no aeroporto da capital italiana, no dia 14 de julho.

Em depoimento à Polícia Federal, eles negam as agressões. O empresário, segundo a defesa, relatou ter "afastado com o braço" o filho do ministro para defender a esposa.

Mantovani tem histórico na política e se lançou candidato a prefeito de Santa Bárbara D'Oeste-SP em 2004. O PSD já avaliava sua expulsão desde seguinte ao ocorrido com Moraes, que agora se concretizou.