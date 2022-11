Rodrigo Maia é hostilizado por hóspedes em resort na Bahia

De férias no Litoral Norte da Bahia, o deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (PSDB-RJ) recebeu uma série de xingamentos de um grupo de hóspedes do resort onde o político está hospedado.

As hostilidades começaram quando uma hóspede se aproxima corrupção de Maia e da esposa que se serviam para o café da manhã fazendo acusações de corrupção contra o parlamentar e pelo fato de ele ter apoiado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano.

Maia chega a pedir calma para a mulher e para ela “deixar disso”, mas após o aumento dos xingamentos, ele e a esposa deixam o refeitório do resort sob gritos de “ladrão”. O congressista, ao sair, ironiza os seus acusadores fazendo o gesto com a mão fazendo o “L”, que caracterizou os apoiadores do postulante petista nas eleições deste ano.

Durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente da Câmara Federal foi um ferrenho opositor do chefe do Executivo no parlamento e, recentemente, apresentou os documentos que comprovam a participação do chefe do Executivo na implementação das emendas do relator, ou “orçamento secreto”.

Veja os vídeos

Reprodução | Twitter

Reprodução | Twitter