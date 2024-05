Rodrigo Pacheco lamenta a morte da deputada Amália Barros | A TARDE

O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou a morte da deputada federal Amália Barros (PL-MT), vice-presidente do PL Mulher, de 39 anos, que ocorreu na madrugada deste domingo, 12. Ela estava internada em estado grave desde 1º de maio, após ter sido submetida à retirada de um nódulo no pâncreas, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

"Com pesar, recebi a notícia da morte da deputada Amália Barros, ocorrida neste domingo. A parlamentar marcou sua breve carreira política pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Envio meus sentimentos aos familiares e aos amigos da deputada", afirmou Pacheco, em nota, de acordo com o jornal Estadão.

A carreira de Amália foi marcada pela causa das pessoas com deficiência, principalmente após perder a visão do olho esquerdo por causa da toxoplasmose, aos 20 anos. Ela chegou a passar por 15 cirurgias, mas em 2016 precisou remover o olho e passou a usar uma prótese ocular.

Desde a cirurgia de retirada de nódulo, Amália teve complicações médicas, incluindo intervenções no fígado e nas vias biliares. Na terça-feira, 7, a parlamentar foi submetida a um procedimento de drenagem das vias biliares e, na sexta-feira, 10, passou por uma radiointervenção. Segundo boletim médico neste sábado, 11, ela seguia em estado grave e sob cuidados intensivos.

Amiga próxima de Michelle Bolsonaro, Amália era uma figura proeminente no cenário político e social. Sua relação próxima com a ex-primeira-dama foi evidenciada em diversos eventos e manifestações políticas.

Amália era também jornalista e foi eleita deputada federal por Mato Grosso em 2022. Sua atuação na Câmara incluiu participação em comissões como a de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dos Direitos da Mulher e da Educação.

