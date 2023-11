Rui nega que esteja querendo trocar presidente da Petrobras | A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), negou que tem se movimentado para tirar o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, do cargo. A informação foi divulgada pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

De acordo com a jornalista, Rui estaria tentando colocar o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Marcus Cavalcanti, que também já foi secretário de Infraestrutura da Bahia em sua gestão como governador do estado.

No X, antigo Twitter, o ex-governador da Bahia rebateu a matéria. “Apesar de ser citado nesta matéria, quero informar que não fui procurado e nem ouvido antes da publicação. As informações citadas com meu nome não são verdadeiras”, publicou.

Segundo a jornalista, a iniciativa do ministro seria mais lance da disputa pelo controle dos rumos da Petrobras, que opõe Prates a Costa e o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. O fato de Costa já estar até apresentando alternativas a Lula é um sinal de que ele acredita que Prates está politicamente fraco e pode acabar caindo em breve.

Confira: