Saiba como será a recuperação de Lula após cirurgia | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta médica na noite de domingo, 1º, após passar por um procedimento cirúrgico no quadril, na última sexta-feira, 29. Apesar do curto período no hospital, a recuperação vai levar mais algum tempo a a previsão é que Lula esteja recuperado em três a seis semanas.

Segundo as orientações médicas, o presidente poderá despachar do Palácio do Alvorada e conversar com seus auxiliares por telefones e aplicativos de celular. Reuniões com ministros, deputados, senadores e auxiliares só poderão ocorrer durante o avanço da sua recuperação.

O presidente da República precisará usar andador para se locomover e fará exercícios físicos para ter uma recuperação mais rápida, de acordo com a declaração do médico Roberto Kalil. O petista também terá um carrinho elétrico disponível para andar pelo palácio.

"Já vamos sair aqui do hospital com o presidente levantando e andando. Não há limitação dele trabalhar no Alvorada. Agora a gente vai dar prioridade à recuperação e não ao despacho (trabalho). A cabeça dele já está funcionando perfeitamente, mas claro que entre despachos um e outro, vai haver fisioterapia e repouso", explicou a médica da Presidência da República, Ana Helena na semana passada.

Os médicos do petista também recomendaram que ele não faça nenhuma viagem durante o período de recuperação. A expectativa é que Lula participe da COP (Conferência do Clima das Nações Unidas), nos Emirados Árabes, no final de novembro.