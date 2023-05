Saiba quem é Eduardo Appio, juiz da Lava-Jato afastado pelo TRF-4

O juiz Eduardo Appio foi afastado do cargo de titular da 13ª Vara Federal de Curitiba por decisão cautelar do Conselho do Tribunal Federal da 4ª Região (TRF-4). A decisão ocorre após pouco mais de três meses do magistrado assumir os processos da Operação Lava-jato.

Segundo a decisão, há indício de que Appio tenha feito um telefonema para João Eduardo Barreto Malucelli, filho do desembargador e sócio do ex-juiz Sergio Moro, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba durante o auge da Lava-Jato. Ele terá 15 dias para apresentar sua defesa.

Eduardo Fernando Appio, de 53 anos, nasceu em Erechim, no Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Constitucional, Appio já foi promotor de Justiça e atua como juiz federal há 23 anos. Ele assumiu o atual cargo no lugar de Luiz Antônio Bonat, que sucedeu Moro e foi promovido a desembargador do TRF-4. Anteriormente, Appio atuou na 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, também em Curitiba.

Em fevereiro, o juiz assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba e "herdou" os processos ligados a operação Lava Jato. Após se tornar titular da operação, Appio reverteu decisões de Moro, envolvendo, por exemplo, o advogado Rodrigo Tacla Duran, o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-doleiro Alberto Youssef e o ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Mas algumas das medidas acabaram sendo revistas e anuladas pelo TRF-4.

Polêmicas

O nome do juiz apareceu em uma lista de pessoas que doaram dinheiro para campanha de Lula na última eleição. O repasse foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além disso, também foi revelado que Appio usava no sistema de Justiça uma senha “LUL22”, em alusão a Lula. Em entrevista à Globo News, Appio confirmou a senha, mas negou se identificar como petista e disse que se tratava de um protesto “isolado e individual” contra a prisão do agora presidente.