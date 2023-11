Sâmia Bomfim se licencia do cargo de deputada após irmão morrer | A TARDE

Menos de três semanas após o assassinato de seu irmão, Diego Ralf de Souza Bomfim, em um quiosque no Rio de Janeiro, a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) anunciou em seu perfil no “X”, atual Twitter, que se licenciará do cargo por tempo indeterminado.

NOTA OFICIAL



A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) agradece novamente toda a solidariedade a ela e sua família diante do assassinato bárbaro de seu irmão, Diego Bomfim, e seus dois amigos e colegas de profissão, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida. (1/5) pic.twitter.com/vat0sJRYFc — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) October 24, 2023

Ainda que acredite na hipótese de que o irmão foi morto porque estava próximo de um amigo que foi confundido com um miliciano, Sâmia aponta que muitas pessoas se aproveitaram da situação para atacá-la, inclusive reivindicando a autoria do crime.



Embora tenha se licenciado do cargo, Sâmia alegou que a equipe que gere seu mandato, em Brasília e em São Paulo, seguirá “trabalhando e construindo as lutas por justiça social e em defesa dos direitos do povo”.