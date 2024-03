Sâmia pede que PF investigue ameaças após declaração pró-palestinos | A TARDE

Após declarar apoio aos palestinos, a deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) relatou que sofreu ameaças de morte e pediu investigação da Polícia Federal (PF) ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Segundo a parlamentar, um e-mail com título "os inimigos do sionismo devem morrer e você é um deles" trazia mensagem de ódio e dizia que os dias dos apoiadores de palestinos estavam contados. Com informações da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

A Faixa de Gaza tem sido sistematicamente atacada por Israel, o que tem causado comoção mundial.