São Paulo é de esquerda, diz Valdemar: "se brincamos, Boulos se elege"

Em conversa com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), Valdemar Costa Neto disse que São Paulo é uma cidade de esquerda.



O presidente nacional do PL usou dados das últimas eleições para justificar a opinião sobre a capital paulista e revelou seu temor, segundo informações da CNN. “Se nós brincarmos aqui, nós vamos ter o Guilherme Boulos [PSOL] de prefeito, ele se elege. E na próxima eleição presidencial, em 2026, ele sairia candidato a presidente do Brasil com o dinheiro de São Paulo”, afirmou Valdemar.

“O Bolsonaro ganhou a eleição no estado de São Paulo, mas perdeu na capital. O governador Tarcísio de Freitas [Republicanos] perdeu na capital. Marcos Pontes [PL], que é nosso senador, teve mais de 10 milhões de votos, mas perdeu na capital. Nós precisamos nos unir, fazer de tudo para trazer esses votos do Bolsonaro só para somar”, justificou o presidente nacional do PL.