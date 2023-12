Seades e Justiça firmam parceria para ampliação de programa | A TARDE

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) do Governo do Estado, assinou na noite da última quarta-feira, 6, em Brasília, um acordo para a ampliação do Programa Corra pro Abraço, que desta vez chegará aos municípios de Lauro de Freitas, Juazeiro, Porto Seguro e Barreiras.



A estimativa de investimento é de R$ 7,1 milhões e possibilitará o avanço das políticas sobre drogas no contexto de vulnerabilidade social e econômica, nas estratégias de Redução de Riscos e Danos. O Corra pro Abraço já é executado em Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

A parceria foi assinada pela titular da pasta, Fabya Reis, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, e pela secretária nacional de Políticas sobre Drogas, Marta Machado.

Fabya Reis ressaltou a assinatura de cooperação entre o Estado e a União. “Foi fundamental o empenho entre as equipes, e agora, a gente formaliza o alinhamento entre o ministro Flávio Dino e o nosso governador Jerônimo Rodrigues. São boas expectativas com a expansão e fortalecimento dessa tecnologia social do Programa Corra pro Abraço”, comemorou.

Para a secretária nacional, Marta Machado, o momento é de festividade. “A gente está muito feliz assinando o convênio que fortalece o programa e financia a expansão para quatro municípios. O Corra é um exemplo da política pública para nós do Ministério da Justiça. Gostaríamos de ampliar no país todo e, por isso, recebe nosso apoio. Vamos aprender com a Seades como é que faz programa de redução de danos, social e de saúde”, explicou.

O superintendente da Seades, Gabriel Oliveira, contou que o resultado da parceria eleva o sentimento de satisfação. “A gente está concluindo uma etapa fundamental depois de um esforço de seis meses de trabalho coletivo, junto com o ministério, avançando fortemente no objetivo de territorializar a política de redução de danos na Bahia, assim como interiorizar a principal tecnologia que nós temos hoje em funcionamento na Bahia e no Brasil, que é o Programa Corra pro Abraço”, disse.

Também estiveram presentes no encontro a diretora de Prevenção e Redução de Danos, Luciene Santana, e a diretora de Acolhimento e Reinserção Social, Alessandra Coelho.