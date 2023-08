Segurança de Lula participava de grupo de zap golpista, revela PF

O tenente Coronel André Luis Cruz Correira, membro da equipe de segurança do presidente Lulka (PT) na Presidência, foi exonerado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após a Polícia Federal identificar e revelar que ele fazia parte de um grupo de Whatsapp que posuía tramas golpistas contra o petista. As informações são do Blog da jornalista Andréia Sadi, da Globo News.

De acordo com a publicação, a descoberta partiu após a apreensão do celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. No grupo havia militares da ativa que defendiam um golpe de Estado e que faziam ameaças ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Segundo informações apuradas de Sadi, Mauro Cid também era membro do grupo. A informação foi repassada pela PF ao ao Palácio do Planalto, que mandou demitir Correia da equipe do presidente.

Correia esteve recentemente numa viagem com o presidente para a Bélgica. A descoberta escancara ainda mais a tensão entre PF e GSI e o relacionamento dos dois órgãos com a segurança do presidente. Atualmente, a segurança de Lula é feita por um equipe híbrida, composta tanto por agentes da PF quanto do GSI.