Sem cargo, marido de suplente de Dino despacha em gabinete | A TARDE

Mesmo sem um cargo oficial, o marido da suplente do ministro da Justiça, Flavio Dino, atende autoridades e despacha no gabinete do Senado. O deputado estadual licenciado, Othelino Neto (PCdoB-MA) ainda acompanha sua mulher, a senadora Ana Paula Lobato (PSB), nas sessões plenárias da Casa. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Em suas redes sociais, Neto divulga agendas e compartilha fotos ao lado de autoridades públicas dentro do gabinete. "Junto com a senadora Ana Paula Lobato, recebi as visitas do prefeito Fernando Pessoa e do vereador Valcenor Carvalho, da querida Tuntum. Em pauta: demandas do município e da região", publicou em agosto no Instagram.

Neto, que não tem mandato, vem participando ativamente das atividades da "Casa Alta". Os trabalhos do parlamentar licenciado vem sendo divulgado nas redes sociais.

"Momento importante, onde foi discutida a devida regulação das plataformas digitais por meio do Congresso Nacional”, escreveu após audiência pública na Comissão de Comunicação e Direito Digital.