Sem elogios a Jean Paul, Rui Costa diz estar feliz com Petrobras | A TARDE

Apontado como um dos críticos da permanência de Jean Paul Prates no comando da Petrobras, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, elogiou nesta quarta-feira,17, os resultados da estatal.

Em entrevista à CNN, o ministro fez, nesta quarta, elogios à diretoria, aos gerentes e funcionários de forma generalizada.

“A gente não pode avaliar uma instituição pela personalidade da pessoa”, defendeu Rui Costa ao comparar a Petrobras a um time de futebol.

Para Rui, a equipe é responsável pelos bons e maus resultados, ainda que seja comum a pressão recair especialmente sobre “o treinador”.

O ministro continuou com os elogios sobre o desempenho financeiro da Petrobras nesses últimos meses.

Questionado se está feliz com Jean Paul, Costa se esquivou e respondeu: “O governo está feliz com o resultado da Petrobras. A empresa apresentou o segundo maior lucro da história e o segundo maior pagamento de dividendos da história da empresa.

Se comparar o pagamento de dividendos da Petrobras com qualquer outra corporação privada entre as maiores empresas de petróleo do mundo, a Petrobras está entre aquelas que mais pagou dividendos. Por tanto, o governo só pode estar feliz com o desempenho dessa empresa”.

A permanência de Prates no comando da Petrobras entrou em risco devido às opiniões divergentes com ministros do governo quanto à distribuição dos dividendos extras da empresa para os acionistas.